Grupos e atores de Portugal, Brasil e Espanha no Mindelact em Cabo Verde

Segundo a programação publicada na página oficial do festival, de Portugal haverá uma atuação logo no primeiro dia de Catarina Miranda, com a peça "A Dream is the Dreamer", bem como do grupo Teatro Marionetas do Porto, com "O Cheiro dos Velhos", em parceria com o grupo de teatro do Centro Cultural Português do Mindelo.

No segundo dia, vai subir ao palco dois do festival António Santos, encenando "62 formas de segurar a cabeça",com João Branco, em representação de Cabo Verde, enquanto no terceiro dia será a vez de Pedro Lamares representar Portugal, com a peça "Como se Desenha uma Casa".

A participação portuguesa vai terminar no último dia, com uma conversa com o diretor artístico do Teatro Municipal do Porto, Tiago Guedes, sobre a política cultural.

Do Brasil, são esperadas as atuações de Cadú Favero, com "Máscaras", Cia. Os Satyros, com "A Arte de Encarar o Medo", Vinicius Piedade, com "Hamlet Cancelado", Chico Diaz, com "A Lua Vem da Ásia" e Cléo De Páris e Fabio Penna, com "Desamparos".

Já Espanha vai estar representada pelo palhaço Enano, enquanto os restantes grupos e atores são cabo-verdianos.

Este ano, o festival Mindelact terá uma programação mais curta do que anos anteriores, com menos de 20 espetáculos e vai ser transmitida online, tendo em conta a pandemia de covid-19 no país.

Na sua página oficial, os organizadores do festival garantiram terem criado todas as condições para que o evento cultural decorra com toda a segurança.

"Neste sentido, estabelecemos um conjunto de práticas que não só vão ao encontro do exigido pelas autoridades sanitárias como aumentam o grau de prevenção, com o foco na segurança de todos", salientou a organização.

Este ano, o festival decorre sob o signo da arte, alma e afeto, juntando também a resistência. "Uma edição realizada em condições especiais mas com todas as medidas de segurança, respeitando as normas exigidas nestes complexos tempos de pandemia".

Além dos dois palcos principais, com dois espetáculos por dia, haverá ainda outros palcos e palco digital.

Haverá ainda uma programação de artes visuais, com duas exposições (pintura e fotografia) e um lançamento de livro de um dramaturgo cabo-verdiano.

Quanto à bilheteira, a organização fez saber que este ano será dada preferência à marcação pela Internet e os bilhetes serão digitais, enviados por email, para ser mostrado na hora de entrada da sala.

Também pelas mesmas razões de segurança sanitária, os pagamentos serão realizados sempre com cartão 24, a fim de evitar troca de moedas e notas.

"Porque Cultura e Arte também pode rimar com segurança e responsabilidade, faremos desta edição do Mindelact um exemplo de como se pode realizar um evento acarinhado por todos, de uma forma responsável, competente e com uma qualidade de programação excecional", perspetivou a organização.

O Festival Internacional de Teatro do Mindelo (Mindelact) é realizado desde 1994 e é considerado o mais importante evento de teatro da África Ocidental.