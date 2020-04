Guarda comemora 25 de Abril `online` e com homenagem aos "heróis dos nossos dias"

A autarquia da Guarda, presidida por Carlos Chaves Monteiro (PSD), refere em comunicado enviado à agência Lusa que, devido às contingências provocadas pela pandemia da covid-19, o município "centraliza as comemorações do 25 de Abril nas plataformas `online`".

O programa comemorativo, que irá ter três momentos distintos ao longo do dia, começa pelas 11:00 com a sessão solene comemorativa do 46.º Aniversário do 25 de Abril, que será apresentada num vídeo no Facebook do município, com as intervenções pré-gravadas do presidente da Câmara Municipal, Carlos Chaves Monteiro, da presidente da Assembleia Municipal, Cidália Valbom, e dos líderes políticos com assento na Assembleia Municipal (PSD, PS, CDS, BE e PCP). No início da sessão, o Orfeão do Centro Cultural da Guarda interpretará o "Hino à Guarda".

As comemorações prosseguem pelas 14:30 com a divulgação `online` da pintura mural/street art no muro situado à frente da bilheteira do Teatro Municipal da Guarda, pelo artista Desy.

Meia hora depois, num ato simbólico, o município da Guarda presta "Homenagem aos nossos Heróis", com a entrega de 46 cravos e de uma placa de agradecimento à Unidade Local de Saúde da Guarda, à PSP, à GNR e aos Bombeiros Voluntários da Guarda, de Gonçalo e de Famalicão da Serra, em homenagem pelos serviços prestados à população no combate à pandemia da covid-19.

O programa comemorativo da "Revolução dos Cravos" terá um terceiro momento com a celebração `online` dos 15 anos do Teatro Municipal da Guarda (TMG).

Pelas 17:00, no Facebook do município, passará um vídeo sobre a criação de uma tela alusiva ao 25 de Abril, pelo artista plástico Nuno Aparício, seguindo-se, meia hora depois, a publicação de mensagens de crianças e de idosos.

Às 21:30, será comemorado o 15.º aniversário do TMG, também via Facebook do município da Guarda, com uma mensagem do presidente da Câmara Municipal, Poemas de Abril, uma mensagem do grupo Resistência e a interpretação de três temas `online` e com parabéns ao TMG pelos colaboradores.

As comemorações terminam às 23:00 com o concerto "FREEdome", pelo DJ Bay, a partir do café concerto do TMG (também transmitido `online`).

O presidente da Câmara Municipal da Guarda apela à criatividade dos guardenses e à sua participação nas comemorações a partir de casa, colocando cravos nas janelas e varandas, bem como desenhos ou outras formas de expressão alusivas ao `Dia da Liberdade`.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 167 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em 193 países e territórios.