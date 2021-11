Guiné-Bissau com mais dois óbitos e 16 novos casos na última semana

Segundo os dados, na semana entre 1 e 7 de novembro, foram registados mais 16 novos casos, para um total acumulado de 6.150, e realizados 1.042 testes, um aumento em relação à semana anterior.

O Alto-Comissariado indicou também que foram registadas mais duas vítimas mortais, na região de Biombo, para um total acumulado de 143 mortos desde o início da pandemia.

Atualmente, o país tem 270 casos ativos e nove pessoas estão internadas devido à doença.

"Temos manifestado a nossa reserva em relação aos números. Quanto mais testes forem feitos, maior é a probabilidade de haver mais casos positivos", disse Plácido Cardoso, secretário do Alto-Comissariado para a Covid-19.

A Guiné-Bissau vive há vários meses uma greve geral no setor da saúde, estando apenas a ser garantidos os serviços mínimos.

Plácido Cardoso pediu também às pessoas que tenham sintomas gripais para irem aos centros de saúde fazerem testes.

Os testes no centro de saúde são gratuitos, apenas os testes para viajantes são pagos, lembrou o médico guineense, que falava à imprensa durante a conferência semanal sobre a evolução da doença no país.

