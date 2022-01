Guiné-Bissau regista mais 33 novos casos

Os dados indicam que, na semana entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, foram registados mais 33 novos casos para um total acumulado de 6.499.

Dos novos casos, 31 foram registados no Setor Autónomo de Bissau e dois em Biombo.

O Alto Comissariado indicou também, na conferência semanal sobre a evolução da doença no país, que há 33 casos ativos no país e um total acumulado de 6.302 pessoas que recuperaram da doença.

O número de vítimas mortais manteve-se nos 149.

O secretário do Alto Comissariado para a Covid-19, Plácido Cardoso, insistiu na necessidade de as pessoas manterem a prevenção, nomeadamente uso de máscara e lavagem de mãos, e apelou às pessoas para se vacinarem, principalmente aqueles que ainda não foram tomar a segunda dose.

A covid-19 provocou 5.428.240 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países.