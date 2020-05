Guiné Equatorial estende operações das petrolíferas por dois anos

"O Ministério das Minas e Hidrocarbonetos continua preocupado com o impacto da queda dos preços do petróleo, da covid-19 e as suas consequências dramáticas na indústria dos hidrocarbonetos", lê-se numa nota distribuída pela Câmara de Energia Africana, que cita o ministro, Gabriel Lima.

"Numa altura de grande incerteza, temos a obrigação de tomar decisões ousadas e decisivas, e decisões políticas pragmáticas para colocar a indústria de novo em movimento", acrescentou o governante.

Segundo Gabriel Lima, "a concessão destas extensões foi considerada adequada para criar um ambiente propício ao negócio das companhias africanas e internacionais, para que continuem a investir na Guiné Equatorial e garantam uma recuperação rápida da indústria" do país.

Estas propostas, lê-se ainda na nota enviada à Lusa, são uma tentativa do Ministério para manter e garantir os investimentos atuais no país, dando poder às companhias nacionais para assistirem os seus parceiros internacionais na salvaguarda e expansão das suas operações no país, entre as quais se contam a ExxonMobil, EGLNG, Marathon Oil, Atlas Petroleum, Kosmos Energy, Noble Energy, Glencore, Royal Gate Energy, Gunvor e Trident Energy.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.800 nas últimas horas, com mais de 44 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (413 e uma morte), seguindo-se a Guiné Equatorial (315 e uma morte), Cabo Verde (175 e duas mortes), Moçambique (80), Angola (35 infetados e dois mortos) e São Tomé e Príncipe (161 casos e três mortos).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.