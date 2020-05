Guiné Equatorial prevê quebra na economia entre 5,8% e 8,9%

As previsões, apresentadas na quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INEGE), apontam para um desaceleramento económico superior aos 5,5% estimados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para o país.

Num primeiro cenário macroeconómico, classificado como "otimista", o INEGE projeta uma queda do PIB real de 5,8% em 2020, num contexto em que o PIB do petróleo se contrairia 7,2% em resultado da quebra do preço internacional do barril de Brent.

O PIB não petrolífero cairia, neste cenário, 4,7% fruto das quebras na construção e nos serviços e comércio, fortemente afetado pelas medidas de confinamento.

No segundo cenário, considerado "pessimista", projeta-se uma quebra do PIB real de 8,9%.

Neste caso, o INEGE estima uma redução do PIB do petróleo de 12,5% e do PIB não petrolífero de 5,3%.

O INEGE prevê ainda um efeito negativo "muito significativo" da pandemia de covid-19 nas finanças públicas do país, que continuam "altamente dependentes das receitas do petróleo".

Nos últimos três anos, em média, 80% das receitas públicas são provenientes as receitas do petróleo.

O baixo preço do barril de crude combinado com a quebra da produção de petróleo, suporia uma redução de 24% nas receitas públicas em 2020 em comparação com o ano anterior, segundo o Ministério das Finanças, Economia e Planeamento.

Por outro lado, as autoridades de Malabo preveem um aumento de despesa na ordem dos 5,2%, para o primeiro cenário, e de 11% para o segundo, resultante dos gastos para reforçar a capacidade e os recursos do setor da saúde e apoiar as classes mais pobres através de subsídios.

Previsto é ainda um crescimento médio da taxa de inflação entre 2,0% e 2,5% devido ao aumento do preço dos produtos, nomeadamente produtos alimentares e bebidas alcoólicas.

O INEGE estima que a pandemia terá um impacto "mais notório" no emprego informal, considerando que as medidas de isolamento, quarentena e distanciamento social, adotadas pelo Governo, "afetarão desproporcionalmente as famílias mais vulneráveis".

As autoridades equato-guineenses aprovaram em finais de março medidas económicas para fortalecimento da proteção social e apoio às pequenas e médias empresas para atenuar as consequências da pandemia sobre as famílias.

"A aplicação deste conjunto de medidas constituiria uma resposta ao impacto económico da covid-19 e lançaria as bases para que os efeitos negativos sobre o emprego e a atividade sejam transitórios", aponta o INEGE.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 439 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus e quatro mortos, sendo um dos cinco países no continente africano com mais casos da doença por 100 mil habitantes (22).

O número de mortos devido à covid-19 em África ultrapassou hoje os dois mil, com mais de 51 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 260 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.