Guterres alerta que paz e segurança estão ameaçadas pelo novo coronavírus

Foto: Lucas Jackson - Reuters

O secretário-geral da ONU, António Guterres, referiu-se ao aumento do ódio e dos ataques aos direitos das pessoas, advertindo que a pandemia está a revelar uma "mostra crescente do autoritarismo" e do uso excessivo da força por parte das autoridades, bem como a dar novos pretextos a "populistas, nacionalistas e outros que estavam à procura de limitar os direitos humanos".