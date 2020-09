Halep conquista Torneio de Roma após desistência de Pliskova

A tenista romena Simona Halep, número dois do ranking mundial, conquistou hoje o Torneio de Roma pela primeira vez na sua carreira, beneficiando da desistência da outra finalista, a checa Karolina Pliskova, devido a lesão.



Campeã em 2019, Pliskova, quarta da hierarquia, deu por terminado ao encontro aos 31 minutos, quando perdia por 6-0 e 2-1 no segundo set, com queixas nas costas e na coxa esquerda, depois de em vários pontos ter demonstrado que estava com limitações físicas.



Na capital italiana, Halep, que já tinha sido finalista vencida em 2017 e 2018, conquistou o 22.º título da carreira e o terceiro em 2020, depois do Dubai e Praga, e leva 14 vitórias consecutivas na temporada.