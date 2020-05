Hóspedes diminuem 62% e dormidas caem 59% em março com efeito da covid-19 e Carnaval

"Para além do impacto da atual pandemia, as variações homólogas foram também influenciadas pelo efeito de calendário correspondente ao Carnaval que, este ano, ocorreu em fevereiro e, no ano anterior, tinha ocorrido em março", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em março, o setor do alojamento turístico (hotelaria, alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação) registou 697,7 mil hóspedes e 1,9 milhões de dormidas, correspondendo a quedas de 62,3% e 58,7%, respetivamente, que comparam com subidas de 15,2% e 14,8% em fevereiro, pela mesma ordem.