Hospital de Évora tem unidade de cuidados intensivos com "lotação completa"

"A primeira lotação da UCI COVID registou-se na passada quinta-feira e, apesar de algumas vagas, entretanto, hoje voltou a ter a lotação completa", indicou a fonte do gabinete de comunicação e marketing do HESE, numa resposta por correio eletrónico a questões colocadas pela agência Lusa.

A mesma fonte precisou que a UCI covid do HESE tem oito doentes com covid-19, que se juntam aos 15 que se encontram em enfermaria, num total de 23 pessoas infetadas com covid-19 internadas naquela unidade hospitalar alentejana.

"A nossa maior preocupação é manter a capacidade de resposta que temos conseguido até ao momento", sublinhou a fonte, indicando que o hospital de Évora não recebeu doentes com covid-19 de fora da região, nem enviou para outros hospitais.

Segundo a fonte do Gabinete de Comunicação e Marketing do HESE, estão em curso as obras para a criação de uma nova unidade de cuidados intensivos covid, que vai "nascer" no quarto piso do edifício do Espírito Santo.

A futura UCI covid, cujas obras deverão estar concluídas até ao final deste ano, vai ter "mais 11 camas", que acrescem às "oito já existentes" na unidade de cuidados intensivos polivalente (UCIP), perfazendo "um total de 19 camas para doentes críticos".

Portugal contabiliza pelo menos 3.971 mortos associados à covid-19 em 264.802 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).