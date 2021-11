Hotelaria no Algarve acredita que novas regras não vão afastar turistas

No Algarve as reservas estão em bom andamento e os empresários hoteleiros acreditam que as novas regras, que vão ser implementadas a partir de amanhã, não vão quebrar o entusiasmo das festas.

A nova variante Covid anda a preocupar o mundo e já fez cair algumas reservas para as festas do fim-do-ano, na Madeira e no Algarve, mas nada que preocupe o setor hoteleiro.