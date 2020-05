IAPMEI confirma que programa Adaptar para apoio a microempresas está esgotado

O presidente do IAPMEI, Nuno Mangas, confirmou hoje que os apoios aos microempresários no âmbito do programa Adaptar, no montante de 50 milhões de euros, lançados a 15 de março estão esgotados, não estando previsto reforço de verbas.