Imperador Naruhito preocupado com Olimpíadas no Japão

Na preocupação de Naruhito está o cenário de um novo recrudescer de casos de covid devido à chegada ao país das Olimpíadas em cerca de cinco semanas. Um assessor de imprensa do imperador sublinhou a “grande preocupação pela atual situação de contágios” transmitida pelo imperador no seu círculo próximo.





“Creio que [o imperador] está preocupado com as vozes de protesto da população japonesa e com o facto de a realização dos Jogos poder aumentar os contágios”, afirmou Yasuhiko Nishimura, assessor de imprensa da casa imperial.



De acordo com este assessor, o imperador manifestou contudo confiança nos organizadores, desejando que “façam todos os possíveis” para evitar um aumento de casos de covid.



Naruhito não defendeu o cancelamento dos Jogos de Tóquio, mas não deixa de ser uma declaração invulgar de um imperador que raramente se dirige aos japoneses, e que está proibido pela Constituição do país de emitir opiniões em assuntos relacionados com a governação, numa altura em que uma sondagem mostra que 86% dos japoneses estão preocupados com os riscos de uma nova vaga de covid devido à realização dos Jogos.



Um porta-voz do governo japonês já veio desvalorizar estas declarações, dizendo esperar por mais detalhes da casa imperial e deixando a garantia de que o Japão “vai realizar uns Jogos seguros”.



A opção pelo cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, não tendo saído da boca do imperador, é porém uma ideia vastamente defendida pela população japonesa.





Mais de 80% dos japoneses opõem-se à realização dos Jogos Olímpicos este verão, de acordo com a sondagem da semana passada do diário Asahi, que vem realizando inquéritos regulares sobre este tema.



A sondagem revelou que 43% dos inquiridos querem que os Jogos sejam cancelados e 40% que sejam novamente adiados, com 34% a defenderem um novo adiamento. Apenas 14% são a favor da realização dos Jogos como planeado, de 23 de julho a 8 de agosto.



Há um mês também o Sindicato Nacional de Médicos japoneses reiterava um pedido já deixado ao governo para que cancelasse os Jogos de Tóquio: “Não podemos permitir a potencial aparição de outra mutação mais perigosa [do novo coronavírus] resultante dos Jogos Olímpicos”, alertou o presidente do sindicato, Naoto Ueyama, acusando o Comité Olímpico Internacional (COI) e o governo japonês de “subestimarem o perigo [e de] colocar em risco as campanhas de vacinação”.