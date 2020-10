Imunidade à Covid-19 a desvanecer. Níveis de anticorpos diminuem com o tempo

Os níveis de anticorpos que as pessoas produzem caem significativamente algum tempo após a infeção pelo novo coronavírus. Os anticorpos são como que pequenos guerreiros das defesas imunológicas que impedem o vírus de entrar nas células do corpo. Um estudo do Imperial College de Londres indica agora que a imunidade não prevalece. Ou seja, verificaram que os anticorpos em pessoas que já tiveram contacto com o vírus desaparecem a um ritmo bem acima do esperado.