Incidência acumulada na Alemanha continua a cair

As autoridades de saúde registaram 8.769 novas infeções num dia e 226 mortes, em comparação com 11.336 novos casos e 190 mortes na semana anterior, de acordo com o RKI

O número máximo de infeções foi registado em 18 de dezembro com 33.777 novas infeções num dia e o número de óbitos em 14 de janeiro, com 1.244, enquanto a incidência atingiu o seu pico em 22 de dezembro com 197,6.

O fator de reprodução semanal é de 0,82, o que significa que cada 100 infetados infeta em média 82 outras pessoas.

O RKI alerta no seu relatório diário que o risco para a saúde da população na Alemanha continua "muito alto" devido aos números, apesar de tudo, muito elevados e da disseminação de algumas variantes do SARS-CoV- 2

A Alemanha acumula 3.635.162 positivos e 87.128 mortes com ou de covid-19 desde o início da pandemia.

Cerca de 3.374.600 pessoas foram dadas como recuperadas enquanto os casos ativos estão atualmente em cerca de 173.500.

Na quinta-feira, 3.594 pacientes com covid-19 estavam internados em unidades de terapia intensiva (o que representa 114 a menos num dia) e 2.279 (63% e 75 a menos em relação à quarta-feira) precisam de ventilação assistida, segundo a Associação Interdisciplinar de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Até a quarta-feira, 10.432.968 pessoas, 12,5% da população, tinha a vacinação completa e 32.258.912 (38,8%) tinha a primeira dose.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.419.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 164,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.