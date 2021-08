Incidência cai em Espanha para menos de 500 casos pela primeira vez num mês

Segundo o ministério, a pressão hospitalar também diminuiu, com a queda de 20,7% (0,3% menos do que na quarta-feira) nas unidades de cuidados intensivos e 8% nas hospitalizações (também inferior em 0,3 décimas).

O Ministério da Saúde espanhol notificou nas últimas 24 horas 17.410 novos casos de covid-19, o que eleva o total de contágios para 4.677.933, e 87 mortes, aumentando o número de mortes para 82.407 -- 314 nos últimos sete dias.

A maior transmissão de covid continua a ser registada no grupo entre os 12 e os 19 anos, embora tenha caído 48 pontos desde quarta-feira (1.043), bem como no entre os 20 e os 29 anos que, pela primeira vez desde 16 de julho, está abaixo de 1.000, com 992, 63 pontos menos do que na véspera.

A covid-19 provocou pelo menos 4.323.957 mortes em todo o mundo, entre mais de 204,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.