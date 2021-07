Incidência de novos casos aumenta para 280,5 por 100 mil habitantes no continente

Segundo o boletim epidemiológico da autoridade de saúde, o território continental apresenta agora uma taxa de incidência de novos casos por 100 mil habitantes de 280,5, quando nos dados de quarta-feira da DGS, este indicador estava nos 254,8.

Relativamente ao Rt -- que estima o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada -- os dados de hoje da DGS indicam uma ligeira redução, passando dos 1,20 para os atuais 1,19.

A nível nacional, a taxa de incidência é de 272,0, também superior à registada quarta-feira (247,3), e o Rt é de 1,18, inferior aos 1,20 verificados a meio da semana.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias -- indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia -- são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à terça-feira e à sexta-feira.

Nos concelhos de baixa densidade populacional, que representam mais de metade do território continental, a linha vermelha que obriga os municípios a recuar no plano de desconfinamento está fixada nos 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e os restantes concelhos ficam sob alerta quando ultrapassarem os 240 casos por 100 mil habitantes no mesmo período.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.142 mortos pessoas e foram registados 902.489 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.