Incidência em Espanha sobe 17 pontos para 323 casos

Segundo a última atualização do Ministério da Saúde espanhol, o indicador da velocidade de transmissão da doença subiu mais de 17 pontos, de 305,6 casos (quinta-feira) para 323,1 (hoje) por cada 100.000 habitantes diagnosticados nos últimos 14 dias.

Por outro lado, o país registou 17.012 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, tendo os serviços de saúde notificado mais 60 mortes atribuídas à doença durante o mesmo período.

O número total de casos notificados em Espanha desde o início da pandemia é de 5.290.190 e já morreram 88.381 pessoas devido à doença covid-19.

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 741 pessoas com covid-19 e o número de doentes hospitalizados subiu para 5.569 (eram 5.479 na quinta-feira), o que corresponde a 4,48% das camas ocupadas.

Destes, 1.056 estão em unidades de cuidados intensivos (1.041 na quinta-feira), ocupando 11,41% das camas desses serviços.

A covid-19 provocou pelo menos 5.286.793 mortes em todo o mundo, entre mais de 267,88 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.626 pessoas e foram contabilizados 1.185.036 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.