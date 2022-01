Incidência ultrapassa 3.800 infeções por 100 mil habitantes e Rt desce em Portugal

Segundo o boletim sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal, a taxa de incidência nacional passou de 3.615,9 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias na quarta-feira, para os atuais 3.813,6.

Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento, de 3.615,3 casos por 100 mil habitantes para 3.796.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - registou uma descida, passando de 1,23 a nível nacional e em Portugal continental para 1,19.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

O Rt tem vindo a descer desde 05 de janeiro.

Portugal registou hoje mais 34 mortos associadas à covid-19, o maior número desde março, e 40.090 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde março de 2020, morreram em Portugal 19.237 pessoas e foram contabilizados 1.814.567 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde de hoje.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.