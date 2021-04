Índia bate recordes e regista três mil novos contágios e duas mil mortes

Foto: Jagadeesh NV - EPA

A pandemia do novo coronavírus bate recordes diários no país que é o maior produtor mundial de vacinas. O governo indiano já deu ordens aos produtores indianos para abastecerem primeiro as necessidades internas do país, ainda que sejam colocados em causa compromissos assumidos com o estrangeiro.