Índia com mais 490 mortos e 38.310 casos em 24 horas

Com o novo balanço, o total de óbitos no país aumentou para 123.097, registando-se mais de 8,2 milhões infetados, com a Índia a assumir-se como a segunda nação mais atingida, atrás dos Estados Unidos.

A capital indiana está a enfrentar a pior onda de contágios desde o início da pandemia, mesmo com a queda geral dos casos no país.

Nova Deli registou, em média, mais de 5.200 casos confirmados por dia na semana passada, a maior tendência desde que o primeiro caso foi detetado na capital a 02 de março.

O Ministério da Saúde indiano atribuiu o aumento naquela cidade à temporada de celebrações religiosas e alertou que a situação pode piorar devido ao elevado número de pessoas nos mercados, ao início do inverno e aos altos níveis de poluição do ar.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.