Indicadores compósitos da OCDE caem em abril para níveis sem precedentes

Esta queda deve-se ao choque causado pela pandemia da covid-19 enquanto as medidas de contenção continuam a ter um severo impacto na produção, consumo e confiança, explica hoje num comunicado a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE).

Na China, no entanto, onde as medidas de contenção já foram flexibilizadas, o indicador compósito da OCDE do setor industrial aproxima-se de uma mudança positiva, estando o referente a abril e o fortemente revisto de março a pressionarem para cima.

Contudo, a OCDE sublinha que alguns cuidados são necessários nesta interpretação porque apenas existem informações parciais disponíveis para os cálculos referentes à China.

Os indicadores, que se baseiam sobretudo na medição da confiança dos consumidores e em questionários às empresas, não servem para antecipar qual pode ser a amplitude da recessão que se espera, rodeada de uma "considerável incerteza", em primeiro lugar porque não se sabe quanto durarão os confinamentos.

Em março, os indicadores compósitos avançados da OCDE sofreram a maior queda mensal de sempre na maioria das grandes economias mundiais.

Estes dados puseram em evidência a rapidez da inversão com que as economias começaram a atual fase de contração, sobretudo tendo em conta que algumas - como é o caso da Alemanha e dos Estados Unidos - estavam num estado de algum crescimento.

Em abril, a descida mensal do indicador para o conjunto da OCDE foi de 2,34 pontos para 95,8 ponto, ou seja, um valor nitidamente abaixo dos 100 pontos, que marca a média de longo prazo.

Na zona euro, a queda do indicador em abril foi de 5,25 pontos para 94,4 pontos.

O decréscimo foi particularmente brusco no Reino Unido (-7,21 pontos para 91,1), dentro de um grupo em que os indicadores se afundaram e no qual também estão integradas grandes economias como a da Alemanha (-5,88 pontos para 93,7), França (-5,33 pontos para 94,1), Itália (-3,96 pontos para 95,6) e Canadá (-2,24 pontos para 96,9).

Algo mais moderadas foram as quedas dos Estados Unidos (-1,98 pontos para 97,4) ou Japão (-1,65 pontos para 98,4).

No que respeita às grandes economias emergentes, as maiores descidas foram na Rússia (-9,17 pontos para 91,3) e no Brasil (-7,82 pontos para 93,9 pontos).

Na China - onde começou a epidemia da covid-19 em finais de 2019 - a queda foi de 5,43 pontos em abril para 93,8 pontos.

Um dos responsáveis destes indicadores da OCDE referiu à Efe que estas descidas não se podem comparar entre si e não antecipam quais serão as contrações do Produto Interno Bruto (PIB) em cada um dos países, mas apenas a clareza com que se manifesta a mudança de ciclo.

Em finais de março, a OCDE tinha calculado que cada mês de confinamento representava uma descida de dois pontos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB) de 2020 e dava como certa uma recessão.