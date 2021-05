INE confirma recuo do PIB em 5,4% no primeiro trimestre

O contributo da procura interna para a variação homóloga revelou-se mais acentuado no primeiro trimestre de 2021, passando de -2,4 pontos percentuais, no quarto trimestre, para -3,4 pontos percentuais, num reflexo da redução mais acentuada do consumo privado, com variações homólogas de -4,6 e -6,9 por cento no quarto trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021, respetivamente.

Já o investimento registou um crescimento superior (3,5 por cento) ao do trimestre precedente (0,8 por cento), acrescenta o Instituto Nacional de Estatística.



c/ Lusa