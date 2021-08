Infeciologista considera ser demasiado cedo para deixar cair o uso da máscara na via pública

Ouvido pela Antena 1, o infeciologista António Silva Graça considera demasiado cedo para deixar cair o uso de máscara na via pública e defende, como alternativa, outras adaptações à evolução da pandemia no país, como o fim do isolamento profilático para pessoas vacinadas.