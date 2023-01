INSA identificou 1.146 óbitos acima do esperado no final de 2022

De acordo com o INSA, o período de três semanas em análise “coincidiu com o aumento da atividade gripal, que este ano ocorreu mais cedo do que é habitual em Portugal, o que poderá ajudar a explicar o aumento da mortalidade observado”. No total, foram identificadas 1.146 mortes em excesso em relação ao esperado para esta altura do ano.



No entanto, outros fatores podem ajudar a justificar o aumento de mortalidade que se verificou. “A evolução da mortalidade ao longo do tempo depende do envelhecimento da população e de outros fatores que condicionam a sua vulnerabilidade”, destaca o Instituto Ricardo Jorge.



Em comunicado, o INSA lembra ainda outros “fatores extrínsecos”, nomeadamente a “ocorrência de fenómenos climatéricos ou epidemiológicos pontuais e/ou sazonais, que afetam sobretudo os grupos em situação de vulnerabilidade”.



De acordo com a análise por parte do departamento de Epidemiologia do INSA, os grupos etários onde se verificou o excesso de mortalidade foram sobretudo aqueles acima dos 75 anos de idade. A nível geográfico, foi nas regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Centro onde se identificou maior excesso de mortalidade.



No final de janeiro, o Instituto Ricardo Jorge irá publicar um relatório de mortalidade anual relativo a todas as causas de óbito no ano de 2022. Durante o primeiro trimestre, será publicado ainda um relatório com as estimativas de mortalidade atribuível à Covid-19.



Paralelamente a estes dois relatórios, o INSA indica que está a desenvolver “um estudo epidemiológico sobre as causas específicas de morte e outros fatores associados” nos anos de 2020, 2021 e 2022, marcados pela pandemia.



“Os resultados deste trabalho necessitam de dados da mortalidade específica por causas de morte e deverão ser conhecidos até ao final do ano”, indica o comunicado do Instituto Ricardo Jorge.