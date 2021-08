Itália com mais 3.190 novos casos em linha com os da semana passada

Com os novos dados, o total de contágios em Itália desde o início da pandemia do novo coronavírus em fevereiro de 2020, ascende a 4.358.533, enquanto o de óbitos é de 128.088.

O aumento dos contágios das últimas semanas continua, embora de forma moderada.

Em comparação com o mesmo dia da semana passada, foram detetados hoje mais 73 novos casos.

Atualmente, 249 pessoas estão internadas nas unidades de cuidados intensivos, mais 19 do que domingo, enquanto 2.070 estão hospitalizadas, mais 116.

Em relação à campanha de vacinação, Itália já administrou quase 69 milhões de doses, tendo 32.676.131 pessoas recebido as duas vacinas, o equivalente a 60,5% da população com mais de 12 anos.

Itália continua a exigir o uso de máscara em espaços fechados e, a partir de 06 deste mês, também será obrigatória a apresentação de um certificado de vacinação antes de se sentar à mesa em bares ou restaurantes, entre outros locais de entretenimento.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.227.765 mortos em todo o mundo, entre mais de 198,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.