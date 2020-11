Itália com recorde de quase 35 mil novos casos nas últimas 24 horas

Os 34.505 novos contágios marcam um novo recorde na crise pandémica em Itália, embora as autoridades italianas também estejam a realizar mais testes de despistagem do que nos meses anteriores, tendo, nas últimas 24 horas, sido efetuados 219.000 em todo o país.

Desde meados de fevereiro, altura em que foi detetado o primeiro caso do novo coronavírus no país, Itália já contabilizou 824.879 casos confirmados de contágio e 40.192 mortes associadas à covid-19.

A pressão continua a crescer nos hospitais, em que os dados mostram que, das 472.384 pessoas infetadas, quase 26.000 estão hospitalizadas, mais 1.239 do que no dia anterior, e 2.391 estão internadas em unidades de cuidados intensivos, um aumento de 99 em relação à véspera.

Neste contexto, a partir da meia-noite de hoje, e até 03 de dezembro, será imposto o recolher obrigatório em todo o país entre as 22:00 e as 05:00 locais para tentar travar a propagação do novo coronavírus.

Ao mesmo tempo, entrará em vigor um sistema que divide o país em três zonas de risco e que isola e confina as regiões mais afetadas -- Lombardia, Piamonte e Vale d`Aosta. A Calábria também ficará em isolamento, não por causa do número de casos, mas pelo deficiente sistema de saúde.

Os governadores das três regiões mais afetadas têm protestado contra as medidas impostas por Roma.

O presidente do Instituto Superior de Saúde (ISS) italiano, Sílvio Brusaferro, assessor do Governo de Giuseppe Conte ao longo da crise pandémica, disse compreender as críticas, mas assegurou que o país se encontra "numa fase de transição, com picos [de covid-19] e que é necessário intervir" para controlar os focos.

A maior parte das regiões de Itália, como Lácio, onde se situa Roma, a capital, estão classificadas como "risco moderado", aplicando-se também o recolher obrigatório, o encerramento de cinemas, teatros, museus e ginásios.

Os bares e restaurantes, por seu lado, têm de encerrar até às 18:00 locais.