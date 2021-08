Itália regista 7.409 novos casos e 45 mortes nas últimas 24 horas

Segundo o Ministério da Saúde italiano, os números da pandemia de covid-19 aumentaram nas últimas 24 horas em comparação com as 7.270 novas infeções e 30 mortes o dia anterior.

No total, 4.427.827 pessoas foram infetadas em Itália desde o primeiro caso local declarado, em fevereiro de 2020, e 128.379 pacientes morreram.

Por outro lado, a pressão nos hospitais continua a aumentar, já que dos 124.350 casos ativos atualmente no país, a grande maioria está em casa com quase nenhum sintoma ou assintomática, enquanto 3.402 estão internados, 75 a mais que quinta-feira, e 352 pacientes em unidades de cuidados intensivos, mais 17 que no dia anterior.

Em relação à campanha de vacinação, 35.388.674 residentes na Itália receberam as duas doses da vacina, o que representa 65,52% do total da população com mais de 12 anos.

Segundo o relatório de acompanhamento semanal do Ministério da Saúde italiano, embora a índice de RT esteja a diminuir, tendo passado de 1,56 na semana passada para 1,27 hoje, mesmo assim a incidência continua a aumentar (de 68 para 73).

Por outro lado, apesar de o número de pacientes internados esteja a subir, nenhuma região excede o limite crítico de ocupação, embora existam 18 regiões em risco moderado, enquanto apenas Lazio e as províncias autónomas de Bolzano e Trento estão em baixo risco.

A covid-19 provocou pelo menos 4.333.013 mortes em todo o mundo, entre mais de 205,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.