Itália regista mais cinco mortes e mantém tendência estacionária

Roma, 25 jul 2020 (Lusa) -- A Itália registou cinco mortes com covid-19, nas últimas 24 horas, o mesmo aumento registado na sexta-feira, confirmando 274 novos contágios, num valor consonante com a média dos últimos dias, disseram as autoridades sanitárias italianas.