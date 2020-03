Já teve início operação de repatriamento de portugueses retidos no estrangeiro

Decorre ao longo do dia de hoje uma operação de repatriamento dos portugueses retidos em vários países. Às 08h00 já tinham aterrado, em Lisboa, quatro voos, três de Cabo-Verde e um do Brasil. Mais estão previstos ao longo do dia, no entanto quatro já terão sido cancelados.