Jair Bolsonaro demite ministro da Saúde num "divórcio consensual"

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, revelou que prescindiu do até aqui ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, naquele que foi um braço de ferro sobre a forma de enfrentar a pandenia de Covid-19, nomeadamente sobre o isolamento como medida preventiva.





"Acabo de ouvir do Presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS (Sistema Único de Saúde), de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planear o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar", confirmou Mandetta na rede social Twitter.



O agora ex-governante, que é também médico, concluiu: "Agradeço a toda a equipa que esteve comigo no Ministério da Saúde e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país".