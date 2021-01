Jane Goodall. Alterações climáticas "são uma ameaça muito mais existencial do que esta pandemia"

Em entrevista ao jornalista Steve Clemons, no programa “The Bottom Line”, da Al Jazeera , Jane Goodall, célebre primatóloga britânica, defendeu que as alterações climáticas “são uma ameaça muito mais existencial para o nosso futuro do que esta pandemia, por mais horrível que ela seja”. A antropóloga volta a acusar o ser humano de ser responsável pela pandemia, ao ter criado “condições para que esses agentes patogénicos pudessem saltar dos animais para as pessoas”.