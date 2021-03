Joe Biden destaca vacinação como tábua de salvação do futuro

Num discurso à vez grave e otimista, Joe Biden ordenou a todos os estados o levantamento progressivo das restrições de idade, para que todos os norte-americanos adultos possam ser vacinados até 1 de maio.



"É mais cedo do que o previsto", disse.



Biden referiu-se a uma trajetória que permite ter "uma boa hipótese" de um 4 de julho festivo em que os norte-americanos possam reunir-se em pequenos grupos em torno do tradicional churrasco.



Mas deixou uma advertência: "este combate está longe de ter terminado", para logo de seguida manifestar a convicção de que "melhores dias" virão.



Os Estados Unidos demonstraram bem cedo terem "vencido um dos períodos mais sombrios e mais duros" da sua história, acrescentou.



"Todos perdemos algo", sublinhou o presidente norte-americano, ao lembrar o ano passado. "As pequenas coisas da vida são as mais importantes e são essas que nos faltam", acrescentou.



Joe Biden denunciou ainda os "ataques inaceitáveis" contra os norte-americanos de origem asiática e anunciou o destacamento de mais quatro mil soldados na campanha de vacinação, o que eleva o número total para seis mil.