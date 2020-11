Jorge Moreira da Silva disse à Antena 1 que não anda a preparar congresso extraordinário do PSD

Foto: Lusa

O militante social democrata e antigo ministro do PSD Jorge Moreira da Silva critica o acordo do PSD com o Chega, nos Açores, quer um congresso extraordinário, mas diz que não vai avançar para a recolha assinaturas.