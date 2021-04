Justiça brasileira acusa governador do Amazonas de crimes na pandemia

Wilson Lima negou as acusações e afirmou manter "total confiança na Justiça", de acordo com um comunicado do responsável, citado pelo portal de notícias G1.Além do governador, Wilson Lima, também o vice-governador, Carlos Almeida, o secretário chefe da Casa Civil do Amazonas, Flávio Antony Filho, e o ex-secretário de Saúde Rodrigo Tobias, estão entre os acusados pela PGR ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), na segunda-feira.A investigação começou no ano passado, após notícias de que 28 ventiladores haviam sido comprados a partir de uma loja de vinhos.





Detalhes das ações apontadas







A denúncia acusou o governador de exercer o comando dessa organização criminosa voltada à prática de vários crimes, sobretudo dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato.No caso do peculato, os denunciados são acusados de desviar, em benefício da organização criminosa, valores de que tinham em posse devido aos cargos públicos que ocupavam, causando um prejuízo ao erário público de pelo menos 2,19 milhões de reais (333 mil euros), explicou a PGR, em comunicado.O governador e um funcionário público também são acusados de dificultar as investigações da organização criminosa através da adulteração de documentos.O órgão pediu a condenação dos acusados, a perda dos cargos e o pagamento de uma indemnização no mesmo valor do prejuízo causado aos cofres públicos.Foi ainda apresentada ao STJ uma segunda acusação contra Wilson Lima e três funcionários, incluindo o ex-secretário de Saúde, acusados de peculato em proveito de duas empresas e respetivos sócios, devido ao frete indevido de uma aeronave para o transporte de ventiladores.O Amazonas é um dos Estados brasileiros mais afetados pela pandemia da covid-19. No início do ano, uma grave escassez de oxigénio levou à morte de dezenas de doentes por asfixia.