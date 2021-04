Leiria apela ao cumprimento das regras em esplanadas e apoia testagem

Durante a reunião de executivo, o presidente do Município de Leiria, Gonçalo Lopes (PS), anunciou que vai ser celebrado um protocolo com a Associação Nacional de Farmácias para criar um programa de testagem dirigido à população de risco, grupos prioritários e trabalhadores de setores de atividade económica com maior grau de exposição.

Vai ainda ser criada uma campanha de sensibilização, apelando ao sentido cívico e ao cumprimento das regras mínimas de segurança, com reforço da sinalética e promoção de ações de proximidade e de sensibilização junto dos estabelecimentos com esplanadas, "apelando aos clientes e proprietários para o cumprimento escrupuloso das regras definidas pelas autoridades, em colaboração com as forças de segurança, autoridade de saúde, proteção civil e a Acilis" -- Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria.

Entre as medidas está ainda a criação do Cartão Leiria, dirigido a todos os residentes do concelho, para acesso a descontos e vantagens especiais no comércio local e o lançamento de nova edição do programa Viva Leiria, em parceria com a Acilis, "com o objetivo de incentivar as compras no comércio local e, dessa forma, a retoma rápida e eficaz da economia da região".

"Poderá funcionar um pouco na filosofia do Cartão Jovem. Quem aderir poderá fazer ofertas anuais ou pontuais. O custo de ativação do cartão será suportado por nós. Pretendemos criar uma fidelização das pessoas às lojas, empresas ou serviços, porque o Cartão Leiria envolve tudo isso", explicou o presidente.

Gonçalo Lopes afirmou ainda que continuará a distribuição de um `kit` de segurança, composto por máscaras FFP2, máscaras cirúrgicas, máscaras sociais e frasco de álcool-gel a todos a alunos, professores e outros funcionários escolares dos estabelecimentos de ensino público e privado de Leiria.

A autarquia irá também colaborar com o Politécnico de Leiria no regresso dos estudantes ao ensino presencial e no acolhimento dos novos estudantes de Erasmus e garantir "todas as condições e orientações de segurança adequadas à reabertura dos espaços culturais, reagendando os espetáculos e iniciativas culturais".

Além do reforço da programação cultural a desenvolver em cumprimento de todas as orientações de segurança, está previsto ainda o fornecimento de testes à covid-19 para rastreio aos atletas, técnicos, direção do clube e árbitros com residência no concelho de Leiria, apoiando assim o regresso aos treinos desportivos.

Gonçalo Lopes anunciou a atribuição de apoio financeiro suplementar e excecional através do Fundo Municipal de Emergência Social (FES) ao movimento associativo do concelho.

"Como as associações não podiam concorrer a apoios como as empresas, definimos quebras de receita relativamente ao ano anterior à covid-19, permitindo que as coletividades sejam compensadas pela perda que tiveram. Poderá ser um apoio na ordem das centenas de milhares de euros", adiantou o autarca.

O Município de Leiria irá ainda divulgar semanalmente um boletim com indicadores de risco de transmissão do vírus no concelho, de modo a definir estratégias de atuação adequadas à evolução da situação epidemiológica.

