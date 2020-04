Levantamento de restrições em alguns países gera receios de uma segunda vaga de Covid-19

Esta segunda-feira foi marcada pelo regresso ao trabalho para muitos espanhóis.

A estes trabalhadores que regressam aos seus postos, foi aconselhdo que mantivessem distanciamento social e utilizassem máscaras durante o período laboral. O governo espanhol anunciou a distribuição de dez milhões de máscaras no setor dos transportes públicos e têm sido distribuídas máscaras gratuitas nas estações de metro de Madrid. Os números desta segunda-feira mostram uma nova descida das vítimas mortais em Espanha, mas as autoridades espanholas ainda não falam do fim do pico. Foram registados 517 mortos nas últimas 24 horas, menos 102 do que no domingo. Espanha continua a ser o primeiro país europeu e o segundo no mundo com maior número de infeções pelo novo coronavírus: quase 170 mil.







O Governo sublinha que Espanha não está numa fase de redução de medidas de contenção, apenas regressa às regras impostas durante o primeiro estado de emergência decretado a 14 de março.esclareceu o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.“Estamos todos ansiosos por voltar às ruas, mas o desejo de vencer a guerra e evitar uma recaída é ainda maior”, disse ainda Sánchez.No entanto, este levantamento de restrições para parte da população espanhola está a dividir opiniões. Há quem defenda que se trata de uma medida prematura e tema uma segunda vaga de casos no país, mas também há quem argumente que a paralisação da economia é mais grave.

Decisão “imprudente” e “apressada”

A comunidade autónoma da Catalunha é uma das que se posicionou contra Madrid, considerando. A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, também contestou a decisão do executivo de Pedro Sánchez e afirmou que

Na sexta-feira, a OMS alertou que levantar as medidas de contenção “muito rapidamente pode levar a um ressurgimento letal” da Covid-19.

Alguns virologistas e sindicatos da área da saúde consideram esta decisãoe mostram-se igualmente preocupados com um possível aumento de infeções.“Continuamos às cegas. O confinamento vai ser reduzido sem se saber quantas pessoas estão infetadas ou quantos assintomáticos existem. O surto pode aumentar a qualquer momento”, lamentou uma responsável da Confederação Espanhola de Sindicatos Médicos a El País

“País tem de voltar a funcionar”

Para Benedito Almirante, chefe da unidade de doenças infeciosas num hospital de Barcelona, este é um debate mais político do que científico.“Estamos a chegar a uma situação em que há mais mortalidade e morbilidade por outras condições do que pela Covid-19.A sociedade está numa situação em que os problemas económicos serão mais difíceis de resolver do que os problemas médicos”, declarou Almirante.O especialista sublinha que a população está agora mais consciente e ressalva que o novo coronavírus atingiu um nível de transmissão menor.

Irão vulnerável?

No Irão, algumas das restrições estão a ser igualmente abolidas e o presidente Hassan Rohani está a ser acusado de deixar o país vulnerável a uma segunda onda da Covid-19. O presidente iraniano atenuou as regras de distanciamento social alegando preocupação pelos cerca de sete milhões de iranianos que perderam o emprego no último mês.As viagens também se intensificaram no Irão depois de Rohani ter suspendido as restrições.

Escolas, espaços religiosos e muitos estabelecimentos permanecem fechados e Rohani já declarou que, se a situação não melhorar, permanecerão encerrados durante o Ramadão.

No sábado, o primeiro dia de "relaxamento" das regras, os autocarros estavam lotados. O presidente iraniano pediu, por isso, à população para utilizar veículos particulares. Nos transportes públicos apelou a um “distanciamento inteligente”.A organização do sistema de saúde iraniano expressou preocupação, argumentando que o “distanciamento inteligente” estava a ser apresentado “sem considerar as provas científicas e executiva do projeto, ou a ameaça de que os esforços anteriores de todas as pessoas, funcionários e profissionais de saúde serão desperdiçados”.O presidente da Câmara Municipal de Terrão alertou também que a reabertura de negócios pode conduzir a “uma segunda onda de coronavírus”.Esta segunda-feira, os dados dão conta de 73.303 infetados no Irão e quase 4.600 mortos. Tem-se registado uma diminuição contínua do número de casos de infeção, levando Rohani a afirmar que o Irão tem demonstrado uma melhor resposta à pandemia do que a Europa.