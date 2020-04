Lisboa celebra mês da liberdade com animação cultural a partir de casa

"Abril em Lisboa é sinónimo de celebração na rua, mas este ano alteramos o convite: festejar em casa, com música, humor, fotografia, `video mapping` e muito mais", avançou a empresa municipal de animação cultural da capital, propondo-se a levar a rua para dentro de casa para celebrar a Revolução de 25 de Abril de 1974, devido à pandemia da covid-19.

Com a colaboração de parceiros e artistas, a EGEAC vai disponibilizar, através das redes sociais Facebook e Instagram, "um conjunto de eventos, entre reposições de vários espetáculos e algumas iniciativas novas", a partir de quinta-feira e até 30 de abril, assinalando "excecionalmente o mês da liberdade dentro de portas".

Entre a programação cultural destaca-se o espetáculo de `video mapping` evocativo dos 45 anos do 25 de Abril, realizado pelo atelier criativo OCUBO, que pode ser visto e revisto entre os dias 23 e 26 de abril, em vários horários.

"Como habitualmente, o dia 25 de abril será assinalado pelo Museu do Aljube - Liberdade e Resistência com a partilha `online` de testemunhos escritos ou em vídeo, numa versão diferente dos Dias da Memória", revelou a EGEAC.

Diariamente, o público virtual vai ser colocado à prova, com questões de cultura geral, "num novo `quiz` temático sobre a Revolução dos Cravos", indicou a empresa municipal de Lisboa, explicando que são 15 perguntas, uma por dia, e há "uma surpresa no final".

De acordo com a programação para celebrar "Abril em Lisboa #em casa", os internautas vão poder "ouvir duas das grandes vozes" que marcaram presença na iniciativa Fado no Castelo, nas últimas edições, numa compilação das atuações de Carlos do Carmo e Camané, que será transmitida no próximo domingo, às 16:00, e repete no domingo seguinte (dia 26 de abril), às 21:00.

Nas tardes de quarta-feira, a partir das 16:00, é a vez dos clássicos de Vivaldi e Bach com o concerto da Orquestra Orbis que encheu a Igreja de São Roque em 2018, informou a EGEAC.

Da animação cultural prevista para festejar Abril em Lisboa e em casa, consta a visualização de algumas das imagens captadas pelo fotojornalista Bruno Portela para assinalar os 20 anos da Expo`98, integradas na exposição "Você Não Está Aqui", inaugurada nas Festas de Lisboa de 2018.

"Recordamos os concertos espontâneos de piano ou a liberdade de dirigir uma orquestra na rua e voltamos a rir um pouco com o humor de Hugo Van Der Ding, no espetáculo `Isto só neste País`, apresentado o ano passado durante o Festival Política", acrescentou a empresa de animação cultural de Lisboa.

Além destes espetáculos, a EGEAC tem uma `playlist` com músicas de intervenção, portuguesas e estrangeiras, sugestões de alguns filmes e uma mini-biblioteca de livros revolucionários para "ajudar a passar este tempo de quarentena", devido à pandemia da covid-19, mas sem deixar de celebrar a Revolução de Abril.

Em Portugal, segundo o balanço feito na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.