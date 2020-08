Lucro da Martifer cai 72% para 1,5 ME no 1.º semestre

Nos primeiros seis meses do ano, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) fixou-se em 6,9 milhões de euros, inferior aos 8,2 milhões de euros apurados no primeiro semestre de 2019, indicou, em comunicado, a empresa.

Por sua vez, os proveitos operacionais ascenderam, no período em causa, a 111,2 milhões de euros, menos 4,4 milhões de euros do que no período homólogo.

Já no que se refere à faturação, a Martifer apenas revelou que "o volume de negócios gerado fora de Portugal e exportações representam cerca de 85% do volume de negócios total do grupo", sendo que, no primeiro semestre de 2019, representavam 70% do total.

A dívida líquida, por seu turno, atingiu 70 milhões de euros, o equivalente a uma redução de 35 milhões de euros em comparação com dezembro de 2019.

De janeiro a junho, a carteira de encomendas na construção metálica e na indústria naval representou 568 milhões de euros, valor que compara com os 324 milhões de euros dos primeiros seis meses de 2019.

Por último, o investimento (capex) total somou um milhão de euros, sendo 500 mil euros das renováveis e 300 mil euros da construção metálica.

"Os efeitos, extremamente negativos, da pandemia de covid-19 na economia mundial e as incertezas quanto ao futuro obrigam, a todo o momento, a uma forte monitorização e ajustamento na atuação das empresas", ressalvou, no mesmo documento, a Martifer.

A empresa sublinhou ainda que os próximos anos vão ser "extremamente desafiantes e um teste à capacidade de resiliência do grupo", mostrando-se, no entanto, confiante quanto à sua preparação.

"Continuamos focados e empenhados na execução do plano estratégico e nos objetivos definidos", nomeadamente, a procura de oportunidades que sigam "o desígnio do reforço do perfil exportador do grupo", o investimento em infraestruturas na área naval, a rotação de ativos e aproveitamento de oportunidades em projetos eólicos e solares, bem como a procura de novas áreas de negócio, concluiu.

A Martifer é uma empresa que executa projetos no setor da construção metálica, indústria naval e energias renováveis, contando com cerca de 1.400 colaboradores, segundo a informação disponibilizada no `site` da empresa.