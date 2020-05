Lucro dos CTT abranda 0,4% para 3,7 ME no 1.º trimestre

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT referem que os rendimentos operacionais cresceram 1,7%, no período em análise, para 179,9 milhões de euros, "apesar do impacto da pandemia de covid-19, que se fez sentir na segunda metade do mês de março".

Este crescimento "foi impulsionado pelo Banco CTT, pelos Serviços Financeiros & Retalho e ainda pelo Expresso & Encomendas, que compensaram o decréscimo verificado no Correio & Outros", adianta a empresa liderada por João Bento.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 3,7% para 20,2 milhões de euros, "fortemente impactado pelo efeito da covid-19 em março, que inverteu o comportamento deste resultado, que se encontrava a crescer a ritmo muito elevado (mais 49,7%) nos primeiros dois meses de 2020".