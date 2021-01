Mação toma medidas para conter aumento do número de casos de covid-19

No dia em que arranca a vacinação nos lares de idosos, em lares do município de Mação, no distrito de Santarém, há novas medidas adotadas. É em Mação que um surto no lar da Misericórdia já conta com mais de 90 pessoas infetadas. O presidente da câmara de Mação, Vasco Estrela, anuncia novas medidas, para controlar o aumento do número de casos na autarquia: as piscinas municipais e a universidade sénior voltam a fechar portas, de forma preventiva.