Macau alarga exigência de vacinação a pessoas vindas de Hong Kong e Taiwan

, segundo um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, divulgado na última madrugada.Em alternativa, os viajantes poderão apresentar um certificado médico a confirmar que não podem receber a vacina contra a covid-19.As pessoas vindas de Hong Kong terão ainda de submeter-se a uma quarentena de 14 dias dentro de um quarto de hotel, um período que sobe para 21 dias para passageiros vindos de Taiwan.A cidade já tinha imposto, a 24 de janeiro, a exigência de um certificado de vacinação a "".Aos viajantes da China continental, não é exigida quarentena ou certificado de vacinação, bastando a apresentação de teste negativo à covid-19.Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, mas contabilizou apenas 79 casos, sem registar qualquer morte.





A cidade, que tem seguido a política de zero casos de covid-19, impõe quarentenas de regresso que podem chegar a 28 dias dentro de um quarto de hotel e não permite sequer a entrada a quem teve covid-19 nos últimos dois meses.A 20 de janeiro, as autoridades de Macau anunciaram que, também a partir de 21 de fevereiro, os funcionários e os alunos do ensino superior serão obrigados a ter duas doses da vacina contra a covid-19 para entrarem nestas instituições.