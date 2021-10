Macau anuncia fim do estado de prevenção imediata

Aquando da determinação do estado de prevenção imediata, as autoridades avançaram para nova testagem a toda a população de Macau, a quem pediram para não sair do território, a menos que necessário.

Ao mesmo tempo, anunciaram o encerramento de espaços culturais, desportivos e de diversão, bem como a suspensão ou cancelamento de atividades que levassem à aglomeração de pessoas.

Macau registou, até ao momento, apenas 77 casos de covid-19.

Das mais de 680 mil pessoas que vivem no território, pouco mais de 400 mil foram vacinadas, apesar do Governo ter avançado para a vacinação gratuita desde final de fevereiro.

A covid-19 provocou pelo menos 4.870.405 mortes em todo o mundo, entre mais de 239 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.071 pessoas e foram contabilizados 1.077.963 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.