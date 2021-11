Macau aprova vacina chinesa Sinopharm para maiores de três anos

"A vacina inativada é aplicável às pessoas com idade igual ou superior a três anos e inferior a 60 anos e às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos com boas condições de saúde e maior risco de exposição", de acordo com um comunicado sobre a medida que entra em vigor na terça-feira, divulgado pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.



Por outro lado, a vacina contra a covid-19 da BioNTech, baseada no RNA mensageiro (mRNA), continua apenas aplicável a maiores de 12 anos.



Na sexta-feira, as autoridades indicaram que a taxa de vacinação no território atingiu os 70%, uma percentagem que inclui pessoas inoculadas com a primeira e segunda dose, mas que "continua baixa" entre os idosos.



Macau tem cerca de 682 mil habitantes. Destes, até sexta-feira, 477.861 foram vacinados e 405.744 inoculados com as duas doses.



O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus indicou que a taxa de vacinação mais baixa verifica-se a partir dos 60 anos: 57,8% entre os 60 e os 69 anos, 37,1% entre os 79 e os 79 anos e 12,2% para o grupo de pessoas com idade igual ou superior a 80 anos.



As maiores taxas de vacinação concentram-se entre os 20 e 29 anos (91,4%), entre os 30 e os 39 anos (94%) e entre 40 e 49 anos (97,8%).