Macau encerra espaços de diversão para evitar surto comunitário

", pode ler-se no despacho do chefe do governo.As autoridades de saúde de Macau estão a realizar desde esta manhã testes à covid-19 para toda a população, durante três dias.As autoridades disseram que, de acordo com um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.Os quatro casos da variante Delta do novo coronavírus levaram o governo de Macau a declarar o "estado de emergência imediata" no território "em risco de sofrer um surto" comunitário.As autoridades disseram que já procederam "ao isolamento dos contactos próximos" e que estão a fazer a lista das pessoas que possam ter estado em contacto com os infetados.O edifício onde a família vive foi isolado e "ninguém pode sair", indicaram as autoridades, que vão reavaliar a situação após a realização de testes aos contactos próximos.

Com mais de 659 mil habitantes, Macau só identificou 63 casos desde o início da pandemia e não registou qualquer morte.