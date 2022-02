Macron recusou teste russo à covid-19 e foi obrigado a sentar-se longe de Putin

O presidente francês, Emmanuel Macron, visitou o seu homólogo russo na passada segunda-feira para falar da tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Os dois líderes foram fotografados em conversações em lados opostos numa longa mesa branca, o que provocou comentários satíricos nas redes sociais e até especulações, incluindo de diplomatas, de que Putin poderia estar a tentar enviar uma mensagem.A razão para a distância não parece ter sido, porém, metafórica e prende-se apenas por questões de segurança.“Alguns líderes seguem as suas próprias regras e não interagem com o anfitrião na questão da troca de testes”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos meios de comunicação russos. “"Sabíamos perfeitamente que iria significar que não haveria um aperto de mão e também aquela mesa longa. Mas não podíamos aceitar que eles pudessem ficar com o ADN do presidente", disse uma das fontes à agência Reuters.O gabinete de Macron explicou que o protocolo de saúde russo "não nos pareceu aceitável ou compatível com as nossas obrigações diárias", referindo-se ao tempo que seria necessário para aguardar os resultados.Relativamente aos resultados da conversação entre os dois líderes, as versões divergem . Macron garante ter alcançado os objetivos esperados, conseguindo que o homólogo russo prometesse aplicar um travão à escalada com a Ucrânia. O chefe de Estado russo, por sua vez, nega ter feito qualquer promessa.A Rússia tem aumentado a presença militar na fronteira com a Ucrânia, o que leva o Ocidente a acreditar que Moscovo está a planear atacar Kiev. A Rússia tem vindo, no entanto, a negar tal intenção.