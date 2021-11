Macron reúne conselheiros em plena quinta vaga da pandemia

Numa altura em que o primeiro-ministro Jean Castex está em isolamento depois de ter testado positivo ao novo coronavírus, uma das possibilidades abordadas no Eliseu será alargar a terceira dose de vacinação a todos os adultos.Até agora, a terceira dose era aconselhada aos maiores de 65 anos, sob pena de perderem o passe sanitário, que em França dá acesso a todos os locais públicos fechados, incluindo bares e restaurantes.Outra hipótese é o regresso da obrigatoriedade da utilização da máscara na rua, assim como limitações em locais públicos fechados, como salas de concerto ou discotecas, reforçando os controlos policiais.Mesmo com mais de 30 mil casos detetados nas últimas 24 horas, o número mais elevado desde o início de agosto, um confinamento não estará nos horizontes de Emmanuel Macron.No final da semana passada, o presidente francês negou um novo confinamento para as pessoas não vacinadas, quando questionado sobre as medidas tomadas noutros países europeus, como a Áustria.", disse Emmanuel Macron, em entrevista ao jornal "La Croix".





Nos territórios ultramarinos franceses, como a Guadalupe, o vírus continua causar inquietação, não só devido à sua progressão, mas porque as noites de violência têm sido constantes nas últimas semanas.Após pilhagens e violência contra as forças de ordem devido à imposição do passe sanitário, foi imposto um recolher obrigatório que não é respeitado pela população, levando o governo a reforçar o número de polícias nesta ilha vizinha de Porto Rico.