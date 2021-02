Madeira com 58 novos casos nas últimas 24 horas

Dos casos hoje registados, dois são importados de França e 56 de transmissão local.

A DRS adianta haver mais 62 casos de recuperações e 64 óbitos associados à doença.

"São 1.346 os casos ativos, dos quais 27 são casos importados e 1.319 são de transmissão local" diz o boletim.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a DRS assinala que 40 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (35 pessoas em Unidades Polivalentes e cinco na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19) e 26 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 201 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas às autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.508.786 mortos no mundo, resultantes de mais de 112,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.243 pessoas dos 802.773 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.