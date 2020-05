Madeira reabre espaços florestais e autoriza prática de modalidades desportivas

"Todos estes espaços, atividades e equipamentos serão reabertos ao público, mediante a adoção de rigorosas medidas de distanciamento social, segurança sanitária, uso de equipamentos e máscaras de proteção para utentes e funcionários quando for o caso, ações frequentes de limpeza e higienização dos espaços", esclareceu Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, falava em videoconferência de imprensa, no Funchal, na qual foram anunciadas novas medidas de desconfinamento, em áreas como restauração, praias e culto religioso, tendo em conta a evolução da pandemia de covid-19 no arquipélago, com apenas 90 casos registados e já com 51 doentes curados.

Miguel Albuquerque realçou que passam a ser autorizadas as atividades lúdico desportivas em espaço florestal, como BTT, canyoning, rapel, asa delta, e outras modalidades desportivas individuais praticadas ao ar livre, incluindo triatlo, orientação, natação em águas abertas, ciclismo, motociclismo, automobilismo e patinagem de velocidade.

"Nas infraestruturas desportivas onde algumas destas modalidades serão praticadas, deverão ser obrigatoriamente reforçadas as dinâmicas de desinfeção, proteção individual dos trabalhadores, regras de distanciamento social, encerramento dos balneários, encerramento obrigatório de espaços de convívio coletivo, encerramento obrigatório de bares, restaurantes ou cafés conexos", informou Miguel Albuquerque.

O chefe do executivo esclareceu, também, que o Jardim Botânico da Madeira, a Quinta do Imperador, o Parque Temático da Madeira, o Jardim do Garajau e o Parque Aquático continuarão encerrados até nova avaliação.

A mesma decisão aplica-se aos parques infantis, que continuarão encerrados por razões de segurança sanitária.

Apesar da abertura ao público dos espaços florestais, não serão permitidos acampamentos até nova avaliação e, por outro lado, nos locais onde existam balneários ou áreas de lazer, estes permanecerão encerrados.

O Governo Regional autorizou também os proprietários de embarcações de recreio com registo emitido na Região Autónoma da Madeira a navegar a partir do dia 15 de maio, apenas em águas marítimas do arquipélago, estando proibida a navegação de barcos afetos a atividades marítimo-turísticas e à prática desportiva.

"As embarcações de recreio autorizadas a navegar poderão fundear, mas não poderão utilizar as instalações de qualquer porto, cais ou marina, para atracação, que não seja o de partida", reforçou Miguel Albuquerque.

O executivo regional decretou, por outro lado, a reabertura, a partir de 12 de maio, dos ginásios, mediante "rigorosas medidas" de distanciamento social, segurança e higiene, entre as quais a utilização de cada espaço a 1/3 da sua capacidade e a proibição de aulas de grupo ou com mais de duas pessoas, incluindo o preparador físico, no interior.

"No exterior e ao ar livre são permitidas aulas de grupo, com a regra de distanciamento de uma pessoa por cada cinco metros quadrados", indicou Miguel Albuquerque, sublinhando que os balneários e piscinas permanecerão encerrados.

A Madeira regista 90 casos de covid-19, já com 51 recuperados.

Dos 39 casos de infeção ativos, apenas um doente se encontra hospitalizado, ao passo que os restantes, com sintomas ligeiros, estão em isolamento no domicílio ou em unidades hoteleiras requisitadas pelo Governo Regional.

Em Portugal, morreram 1.114 pessoas das 27.268 confirmadas como infetadas, e há 2.422 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.