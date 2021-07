Madeira teve 1.631 casos positivos entre os zero e os 17 anos

"A verdade é que as crianças também se infetam e tivemos 1.631 casos positivos entre os zero e os 17 anos na região desde o inicio da pandemia, incluindo 493 alunos, o que é um exemplo que os jovens não estão imunes" à doença, salientou o governante madeirense.

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem da visita que efetuou a uma empresa na área da prevenção e combate a incêndios, no âmbito do roteiro que está a realizar no setor empresarial da região para constatar os problemas que enfrentam devido à pandemia.

O chefe do executivo madeirense destacou a importância da região começar a vacinar os mais jovens para evitar a proliferação da pandemia, estando previsto um `open day` no próximo sábado, no Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopolo, para começar a vacinar a população a partir dos 12 anos.

Os jovens do sexo masculino com mais de 18 anos serão inoculados com a Johnson e as raparigas e os jovens com outras idades com a Pfizer.

Miguel Albuquerque explicou que as autoridades de saúde da região optaram por realizar um `open day` porque tem havido dificuldade em contactar as pessoas para efetuar os agendamentos por estarmos num período de férias.

Na opinião do líder madeirense "o `open day abre um leque de opção individual".

"Não somos irresponsáveis", sublinhou Miguel Albuquerque, mencionando que os jovens com menos de 18 anos precisam da correspondente autorização dos pais e que estes "não devem ter receio porque a vacinação é um processo positivo tendo em vista a prevenção da doença".

O governante instou os pais que ainda têm dúvidas a contactarem a linha disponibilizada para terem todos os esclarecimentos que precisem.

Albuquerque argumentou que se regista uma incidência da doença entre os jovens e devido à proliferação, pelo que a região quer "começar já este processo de vacinação", sendo "uma iniciativa que tem sido acompanhada por 15 dos países mais desenvolvidos".

O governante indicou que "a pessoa só não deve ser vacinada se tiver patologias associadas que, do ponto de vista médico, acarretem mais problemas", devendo contactar o seu médico de família ou assistente.

"A vacina, do ponto de vista preventivo, individual e coletivo é uma forma de lutar contra a proliferação da doença", sublinhou.

Os últimos dados divulgados na terça-feira pela Direção Regional da Saúde indicam que a Madeira registou 30 novos casos de covid-19 e 249 situações ativas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.179.675 mortos em todo o mundo, entre mais de 195,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.320 pessoas e foram registados 960.437 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.